Moon Knight, fan già in delirio dopo la scena post-credit! Ci sarà una stagione 2?

Su Disney Plus arriva oggi il finale di Moon Knight, la serie Marvel Cinematic Universe con protagonista Oscar Isaac, e i fan sono già in delirio per la scena post-credit nascosta alla fine della puntata intitolata 'Dei e Mostri'.

La sequenza è incentrata su Arrow, il villain interpretato da Ethan Hawke, e si ricollega direttamente alla battaglia finale che ha visto Moon Knight trionfare in maniera misteriosa: proprio mentre stava per essere sconfitto - anzi, stavano per essere sconfitti, Marc e Steven - il supereroe è vittima di un blackout e si risveglia a cose già fatte, con Arrow e i suoi sgherri violentemente annichiliti. Marc e Steven si accorgono quindi che dentro il loro corpo c'è una terza personalità, e infatti nella scena post-credit un individuo misterioso rapisce Arrow dall'istituto psichiatrico in cui è stato ricoverato dalla sconfitta per scortarlo all'interno di una limousine bianca.

Dentro la vettura Arrow si ritrova faccia a faccia con Khonsu, che gli spiega che la promessa fatta a Marc/Steven di liberarli per sempre dalla 'maledizione' di Moon Knight in realtà non è mai stata legittima, dato che il suo vero avatar servitore è Jake Lockley: la terza personalità di Marc/Steven a quel punto si rivela come l'autista della limousine, saluta Arrow e lo uccide sparandogli senza pietà. Ma le sorprese non finiscono qui, dato che quando la limousine si allontana si può notare sulla targa la scritta SPCTR, lasciando intendere che c'è un altro Spector miliardario là fuori da qualche parte: potrebbe trattarsi di una quarta personalità, dato che nei fumetti Marc Spector è anche un ricchissimo uomo d'affari.

Il post-finale di Moon Knight mette in conto una seconda stagione per la serie MCU, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso, contrariamente a quanto era avvenuto con Loki, quando i Marvel Studios avevano approfittato dei titoli di coda per annunciare l'arrivo di nuovi episodi. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti del caso.

Per altre letture vi ricordiamo che oggi, nello Star Wars Day, c'è tanto da festeggiare anche per i fan Marvel, dato che al cinema arriva Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il nuovo film diretto da Sam Raimi.