Moon Knight, i fan invadono i social: 'Pretendiamo il riconoscimento che merita'

Quando Hollywood inizierà a riaprire, Moon Knight è uno degli spettacoli su cui i Marvel Studios torneranno subito a lavoro. Sebbene la serie Disney+ fosse ancora lontana dall'inizio delle riprese, la produzione guidata da Kevin Feige ha terminato la stesura delle sceneggiature durante la quarantena.

I fan di Marc Spector sono veramente molto impazienti a riguardano e negli ultimi giorni hanno invaso i social, pretendendo una giusta rappresentazioni del loro beniamino. In attesa che riprendano i casting, si susseguono molti voci su chi potrebbe interpretare il protagonista della serie.

Alcuni ipotizzano che Moon Night potrebbe essere interpretato da Keanu Reeves, altri pensano che la parte potrebbe essere assegnata a Zac Efron o a Daniel Radcliffe. Fin qui non vi è comunque nessuna cetezza. Non sappiamo infatti nemmeno quando potrebbero iniziare le riprese. In principio si ipotizzava che la produzione sarebbe iniziata ad agosto, ora sembra sempre più credibile che il primo ciak di Moon Knight avverrà a novembre.

Molti fan promettono di sottoscrivere un abbonamento pluriennale alla piattaforma streaming Disney+, nel caso in cui al supereroe Marverl venisse dato il giusto peso e se appunto la serie sarà realizzata con particolare attenzione alla storia narrata nei fumetti che hanno avuto inizio ormai nel lontano 1975.