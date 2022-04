Moon Knight, i fan notano un curioso particolare nei titoli di coda

Il terzo episodio di Moon Knight è stato rilasciato solo poche ore fa su Disney+ ma i fan hanno già avuto modo di notare un particolare cambiamento che di settimana in settimana riguarda i credit finali dello show.

Nel corso dei titoli di coda infatti, episodio dopo episodio, è possibile notare differenti fasi lunari. Nel primo episodio si è partiti con una luna crescente che è diventata poi praticamente una mezza luna nel corso del terzo. Tutto lascia ipotizzare che al termine della serie avremo finalmente una luna piena.

I cambiamenti dell'unico satellite naturale della Terra sono secondo i telespettatori una metafora dell'evoluzione che il personaggio interpretato da Oscar Isaac subisce puntata dopo puntata e che a quanto pare, avrà piena consapevolezza di se e delle sue innumerevoli personalità solo al termine dell'episodio sei che andrà in onda il prossimo 4 maggio.

Nel corso del terzo episodio addirittura in molti sono certi di aver ricevuto alcuni indizi su un presunto nuovo alter ego di Moon Knight. Si parla dell'introduzione di Jake Lockley, uomo che lavora come tassista notturno e che così riesce a mantenere i contatti con molteplici informatori della criminalità locale. Staremo a vedere se questa nuova personalità apparirà per davvero e se avrà nuove conseguenza sui tioli di coda. Voi che ne pensate?