Moon Knight: i fan paragonano il finale dell'episodio 5 a Frozen: 'Scioccante'

In tutto questo, scopriamo che Steven Grant non è altro che il modo creato da Marc Spector per sfuggire allo stress mentale della sua vita, a causa di questi traumi; l'ultimo scambio di personalità, avvenuto al funerale della madre, ha poi portato Steven a prendere il sopravvento su Marc. Vediamo anche il momento del reclutamento di Khonshu. Nel finale, tuttavia, vediamo Steven correre in aiuto di Marc (i due si sono sdoppiati nel limbo in cui si trovano dopo essere stati uccisi da Harrow) e "salvargli la vita" sacrificando se stesso. Il povero Steven finisce così fuori bordo e il suo corpo si pietrifica nella sabbia. Un effetto che a molti fan ha ricordato quello con il ghiaccio in Frozen della Disney .

Il quinto episodio di Moon Knight, il penultimo della miniserie, ci ha portato in un viaggio attraverso i ricordi di Marc Spector e dei traumi della sua infanzia , dalla morte improvvisa del fratellino più piccolo a causa di un tragico incidente, alla madre convinta che la colpa per l'accaduto sia da attribuire al piccolo Marc, fatto che ha quindi scatenato la discesa nell'alcool del genitore e alle violenze (fisiche e psicologiche) di quest'ultima nei suoi confronti.

L'ultima puntata di Moon Knight è stata senza dubbio un'altalena di emozioni che ha sconvolto i fan dei Marvel Studios fino alla sua ultima sequenza, con i fan che si sono già riversati in massa sui social network per commentare insieme le rivelazioni del quinto episodio della miniserie. Ecco perché lo stanno paragonando al film Frozen .

Looking into the REAL past then being frozen in place? Elsa did it first. #moonknight pic.twitter.com/O79sYhMyEE — SuperHeroNexus (@SuperHeroNexus) April 27, 2022

moon knight episode 5? more like disney frozen me thinks pic.twitter.com/ZufS90WdYg — cynthia ४ || moon knight era (@godoflokis) April 27, 2022

i literally thought of frozen after watching this scene- pic.twitter.com/tQBBYCS5mw — P | fitzsimmons' daughta (@avengersxwanda) April 27, 2022

dont worry guys steven just need a hug from elsa and it’ll be ok 🫡 #MoonKnight pic.twitter.com/mVHV7hRjWD — dav 🏠🎧🫀🫶🏻🪩 (@n0tapoet) April 27, 2022