Moon Knight: un fan ricrea un epico cosplay del dio Khonshu

L'ultimo episodio di Moon Knight è alle porte e in attesa di scoprire cosa ne sarà di Marc Spector e dei suoi alter ego, un fan ha ricreato un epico cosplay dedicato ad una delle divinità egizie presenti nella serie e cioè Khonshu.

Si tratta del dio col pugno di ferro, a volte buono e a volte cattivo, che di fatto governa la vita del protagonista interpretato da Osca Isaac e così, un utente di Instagram ha deciso di ricreare questo particolare personaggio, con la testa conformata a teschio di uccello, come potete vedere dal post riportato in calce alla notizia.

In Moon Knight, Khonshu è interamente realizzato in CGI ma il team dietro la serie Disney+ ha comunque realizzato costumi pratici per gli artisti di motion capture da indossare durante le riprese della serie. Inoltre, sebbene si ispiri alla mitologia egizia, la Marvel ha deciso di operare alcune modifiche a questa divinità per renderla il più attuale possibile e soprattutto più adatta ai canoni del franchise.

"Il costume di Khonshu è un costume perfettamente funzionante", ci ha detto in precedenza la costumista Meghan Kasperlik. "Anche il costume di Taweret è stato progettato e prodotto dalla testa ai piedi. Sia Khonshu che Taweret sono entrambi 'interpretati', quindi è stato davvero eccitante".

Intanto, il nuovo teaser trailer rilasciato nelle scorse ore preannuncia un finale epico per Moon Knight. Chissà cosa accadrà nelle battute finali di questa nuova serie Marvel. Voi cosa vi aspettate? Ditecelo nei commenti.