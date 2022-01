Moon Knight, i fan scambiano il villain Ethan Hawke con Kevin Bacon

Finora i dettagli sulla serie e in particolare sul personaggio di Hawke sono stati scarsi, nonostante gli siano state chieste più volte alcune informazioni in molte interviste. Ora che i fan hanno finalmente visto il suo personaggio, Arthur Harrow, si sono trovati a porsi una domanda completamente inaspettata: è davvero Ethan Hawke o Kevin Bacon è riuscito a intrufolarsi nel MCU? Ovviamente si tratta di Hawke, che è stato convinto a prendere parte al progetto proprio da Isaac. Moon Knight arriverà il 30 marzo su Disney+ e promette di essere una serie molto più oscura, ma che in un certo senso aprirà la strada a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che arriverà nei cinema un paio di mesi dopo, il 4 maggio 2022.

Il trailer ci ha fornito un'introduzione molto vaga ma che ha certamente aumentato la curiosità del pubblico nei confronti di questa nuova serie in arrivo su Disney+. Il breve filmato ha rivelato anche il ruolo di Ethan Hawke , tuttavia, molti fan sui social media non hanno potuto fare a meno di commentare quanto il suo aspetto ricordi molto quello del personaggio interpretato da Kevin Bacon in Tremors: Valentine McKee. Potete vedere una serie di divertenti tweet sull’argomento in calce alla notizia.

