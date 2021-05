Moon Knight, i fan scovano l'account Twitter: novità o trailer in vista?

I fan della Marvel possono essere molto intraprendenti quando vogliono scoprire novità sui propri supereroi preferiti. Alcuni infatti avrebbero scoperto quelli che pensano possano essere gli account Twitter ufficiali tenuti in caldo per quando la Disney avrà bisogno di promuovere le serie Marvel Moon Knight e altri progetti Disney+.

L'utente di Reddit "samoht99" ha condiviso una serie di URL che sembrano essere account Twitter pronti per numerosi progetti TV Marvel imminenti. È possibile che alcuni o tutti non siano account Twitter ufficiali, ma una volta avviato il thread, numerosi altri utenti hanno discusso sul fatto che gli account possano essere reali o meno.



Gli account elencati nel thread includono Moon Knight, Ms Marvel, I Am Groot, Hawkeye, What If...?, She-Hulk, Armor Wars, Blade e Secret Invasion. Alcuni sono stati creati di recente, mentre altri sono più vecchi, anche se quelli creati qualche tempo fa potrebbero essere stati rivendicati dalla Marvel o potrebbero essere stati acquisiti dalla Disney da allora.



Tutta questa faccenda non è diversa da quella della scorsa settimana quando, poco prima della presentazione della programmazione di The CW, i fan hanno trovato account Twitter che sembravano ufficiali, tenuti in attesa di alcuni dei pilot TV della rete, portando ovviamente alla speculazione su quali progetti sarebbero stati realizzati.



Questo aggiornamento arriva mentre le notizie sulla produzione di Moon Knight si surriscaldano con post sui social media e persino alcune foto che hanno entusiasmato i fan come quelle di Ethan Hawke sul set di Moon Knight.



La prossima serie in arrivo su Disney+ della Marvel sarà Loki mentre Black Widow, il primo nuovo lungometraggio Marvel da Spider-Man: Homecoming, uscirà nelle sale negli Stati Uniti il 9 luglio.



Non ci resta che attendere per vedere se questi profili scovati dai fan diventeranno ufficiali nelle prossime settimane e se inizieranno a postare nuovi contenuti, come un piccolo teaser di Moon Knight, che farebbe già molto felici i fan!