Moon Knight, una fanart mostra che aspetto potrebbe avere Oscar Isaac nella serie Marvel

In attesa di vedere come sarà il costume ufficiale di Moon Knight, questa fanart ci mostra che aspetto potrebbe avere Oscar Isaac nei panni dell'eroe Marvel nella serie di Disney+.

I Marvel Studios hanno dato il via al loro esperimento seriale su Disney+ con grande successo grazie a WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, creando ancora più hype per i prossimi titoli in arrivo.



Ma se su serie come Loki e Hawkeye sappiamo già di più al riguardo, complice anche il fatto che non sono abbiamo già avuto notizie dal set e materiali promozionali, ma avevamo già avuto modo di conoscere a fondo i personaggi principali, per altre come Moon Knight il discorso si complica alquanto.



Le uniche informazioni che abbiamo al momento sullo show con Oscar Isaac provengono infatti dai commenti di registi e produttori e dalle ultime notizie di casting, ma nel frattempo il web si sta adoperando per regalarci nuovo materiale, anche se principalmente fanmade.



Così ci affidiamo proprio a una fanart per capire che aspetto potrebbe avere Isaac con indosso il costume da supereroe di Moon Knight.



"Disney ha davvero detto 'Oh, al diavolo!' e ha ingaggiato uno dei migliori attori in circolazione per Moon Knight" aveva scritto l'artista britedit ai tempi del casting dell'attore condividendo la propria versione del personaggio, come potete notare dal post che trovate in calce alla notizia.

E voi che ne pensate di questa fanart? E che versione del costume del personaggio vi piacerebbe vedere nello show? Fateci sapere nei commenti.