Moon Knight: in una featurette vediamo come l'antico Egitto ha ispirato la serie Marvel

Ilsecondo episodio di Moon Knight è arrivato su Disney+, e mentre tutti si chiedono se vedremo altre versioni di Marc Spector, la Marvel pubblica una featurette. In questo video del National Geographic vediamo "i modi in cui l'antico Egitto ha ispirato" la serie diretta da Justin Benson e Aaron Moorhead.

"Siamo stati tanto fortunati ad avere Mohamed che ci ha guidati e anche May Calmawy [che interpreta Layla El-Faouly], anche lei è egiziana, ed è stata fantastica", ha raccontato Benson ai microfoni di ComicBook. "Avere loro che ci guidano negli aspetti culturali, soprattutto quando si parla di umorismo specifico [è stato importante]. Oscar in verità è un ragazzo davvero, davvero divertente, quindi c'è quel qualcosa in più. In realtà, anche la sua relazione nella vita di tutti i giorni con Ethan [Hawke] è stata davvero utile. Non credo ci siano molte scene divertenti tra - in particolare Steven - ma in realtà nessuno dei personaggi di Oscar e Harrow, il personaggio interpretato da Ethan, ma vederli insieme, nella vita reale, dà forza all'umorismo tonale. Questo è una specie di versione sinistra dell'umorismo Marvel, che in realtà penso abbia aiutato davvero".

Secondo Benson, in termini di umorismo e divertimento, anche la presenza di Mikey, fratello di Isaac, sul set ha aiutato non poco. Moorhead ha invece aggiunto che per la preparazione alla serie, i due registi hanno passato molto tempo con gli attori, conoscendoli meglio e così permettendo loro di esprimersi con libertà sullo schermo.