Moon Knight: il finale della serie Marvel si ricollegherà a Thor: Love and Thunder?

Alla luce di quanto è stato rivelato nel corso dello show con protagonista assoluto un fantastico Oscar Isaac, l'autore di Moon Knight, Beau DeMayo, ha rivelato nel corso di una recente intervista concessa a The Direct se vedremo altre divinità egizie come Khonshu in Thor: Love and Thunder, quarto capitolo del franchise Marvel sul Dio del tuono.

Sebbene molti spettatori si aspettino una qualche sorta di collegamento al più ampio Marvel Cinematic Universe nel finale di Moon Knight, anche se più e più volte autori e cast hanno dichiarato che la serie è completamente scollegata dal resto del MCU a livello di storyline, DeMayo ha dichiarato di non avere proprio idea di cosa accade in Thor: Love and Thunder, risposta del tutto plausibile se consideriamo che solitamente gli autori dei prodotti Marvel Studios sanno il minimo indispensabile per non intralciarsi a vicenda.

"Non ho idea di cosa stiano facendo in [Thor: Love and Thunder]. La mia risposta onesta è 'non lo so'... Bisognerebbe chiederselo. Non vedo davvero l'ora di vederlo. Sai, è una domanda che mi faccio anch'io. Prima di vedere il prossimo Thor, mi sto chiedendo: 'Ci sarà un collegamento? Questo è quello che accade alla Marvel quando scrivi per loro: sono molto, molto collaborativi dal punto di vista creativo, ma tutti rimangono concentrati sul proprio show. Nel momento in cui vengo a sapere cosa avverrà Thor, o qualcosa del genere, non posso godermi quel film come fan, sapete? E sono venuto qui per scrivere roba della Marvel, onestamente. Quindi, mi piace il fatto di non saperlo. Sto cercando di evitare gli spoiler io stesso [ride]... E' come quando impari come è fatto il caffè di Starbucks perché ci lavori, improvvisamente il caffè di Starbucks è molto meno sofisticato per te".

Nel frattempo, cosa ne pensate dello scioccante finale del quinto episodio di Moon Kngiht? I fan lo stanno paragonando a Frozen. Diteci cosa ne pensate nei commenti!