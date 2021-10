Moon Knight, finite le riprese della nuova serie dei Marvel Studios: i dettagli

Tra i progetti con i quali l'MCU si sta espandendo vi è anche Moon Knight, una nuova serie live action che introdurrà Marc Spector/Moon Knight, interpretato da Oscar Isaac, nel franchise. Ora le riprese dello show sono terminate, come ha confermato il make-up artist Donald Mowat, con una foto su Instagram poi cancellata.

La foto pubblicata era l'ambientazione dello show nel deserto, con la didascalia inequivocabile:"Abbiamo finito".

Moon Knight vedrà Isaac nei panni del protagonista, Marc Spector, un ex marine degli Stati Uniti con disturbo dissociativo dell'identità, che diventa un tramite per il Dio della Luna egiziano, Khonshu.



Il cast includerà anche May Calamawy e Ethan Hawke in ruoli attualmente ancora sconosciuti. Oscar Isaac aveva parlato in questi termini del progetto:"Devo dire quello che sto facendo in questo momento, sto facendo questo show chiamato Moon Knight. Ci resta un mese e mi sento come se, finora, questo potesse farmi sentire nervoso e invece mi sono divertito così tanto".

A scrivere gli episodi di Moon Knight ci ha pensato Jeremy Slater, con Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorehead alla regia degli episodi della serie.

Ethan Hawke ha lodato Oscar Isaac e si è detto contento di partecipare ad uno show Marvel con personaggi non troppo conosciuti:"Se interpreti Spider-Man o Batman il pubblico ha tante aspettative; é come interpretare Amleto. Oscar ha dato un'interpretazione fenomenale".



