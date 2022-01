Moon Knight, una nuova foto promozionale mostra il costume dell'eroe nel dettaglio

Il primo trailer di Moon Knight è stato rilasciato solo qualche giorno fa e ora sembra che la macchina del marketing della prossima serie Disney+ viaggi a gonfie vele. Una nuova immagine promozionale infatti è spuntata online e ci mostra il costume del personaggio interpretato da Oscar Isaac molto più da vicino.

L’immagine, che trovate in calce alla notizia, mette in mostra le antiche connessioni egiziane di Moon Knight e ci offre una visione migliore dell’eroe che sembra opportunamente intimidatorio e molto spaventoso. I dettagli sulla serie sono scarsi, anche se i fan sono stati felicissimi di vedere Oscar Isaac ed Ethan Hawke fare il loro debutto nel MCU.

Mohamed Diab e il duo Justin Benson e Aaron Moorhead dirigono la serie di sei episodi dal produttore Kevin Feige. Ethan Hawke interpreta un criminale in stile leader di una setta chiamato Arthur Harrow.

La sinossi recita: "La serie segue Steven Grant (Isaac), un mite impiegato di un un negozio di souvenir che viene colpito da vuoti di memoria improvvisi e ricordi apparentemente provenienti da un’altra vita. Steven scopre ha un disturbo dissociativo dell'identità (DID) e condivide il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Quando i nemici di Steven/Marc convergono su di loro, devono indagare sulle loro identità complesse mentre sono spinti in un mistero mortale tra i potenti dei d'Egitto"



Scoprite quali divinità egizie potrebbero comparire in Moon Knight, la serie debutterà il 30 marzo 2022 su Disney+. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate del costume dell'eroe!