Moon Knight, nuova foto dal set della serie Marvel: c'è anche Willem Dafoe!

Sul web spunta una nuova esilarante foto dal set della nuova serie Marvel Moon Knight: insieme a Oscar Isaac e Ethan Hawke c'è anche Willem Dafoe, che abbiamo recentemente visto al cinema in Spider-Man: No Way Home. Prima di alimentare aspettative troppo alte, scopriamo insieme di cosa si tratta!

La nuova serie prodotta dai Marvel Studios ha appena preso il via su Disney+ e per ora sembra attenersi agli ottimi giudizi della critica nelle prime recensioni di Moon Knight, introducendo un nuovo eroe nel ventaglio dei personaggi del Marvel Cinematic Universe.

Lo show promette di rimanere una sorta di serie-evento slegata dal resto del MCU, ma sembra che qualche crossover sia avvenuto nel dietro le quinte!

Infatti, in queste ore è tornata a girare in rete una foto che era stata pubblicata in origine lo scorso settembre dal regista Paul Schrader: l'immagine ritrae Willem Dafoe insieme a Oscar Isaac ed Ethan Hawke, ritratti mentre fanno un gesto poco carino, come potete vedere nel tweet a fine articolo.

Ma che ci faceva Willem Dafoe con i due attori che appaiono in Moon Knight? Vedremo apparire Norman Osborn nella nuova serie Marvel? No, niente di tutto questo.

La foto è stata scattata sul set di Moon Knight a Budapest, città in cui si trovava anche Dafoe, poiché impegnato nelle riprese di Poor Things, il film diretto da Yorgos Lanthimos in cui troveremo anche Emma Stone, Margaret Qualley e Marc Ruffalo. Nulla di più di una reunion tra amici e colleghi, sembrerebbe.

Nei giorni scorsi il co-regista della serie, Mohamed Diab, ha ammesso quanto sia stato positivo poter lavorare a Moon Knight senza essere obbligati a tener conto del vasto universo di storie e personaggi della Casa delle Idee, e avere dunque la possibilità di lavorare a una produzione con un tono ben preciso. Nonostante ciò, alcuni fan tra i più attenti hanno individuato un possibile collegamento tra Moon Knight e Black Panther.