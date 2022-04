Moon Knight, Funko Pop fa un clamoroso spoiler: sarà lui il villain della serie Disney+?

Il secondo episodio di Moon Knight ha da poco fatto il suo debutto su Disney+ e in attesa di scoprire cosa ne sarà di Marc Spector/Steven Grant, la nuova linea di Funko Pop dedicati alla serie fa un clamoroso spoiler su quello che potrebbe essere il principale villain della serie Marvel.

Secondo quanto trapelato, nel merchandising ufficiale dello show dovrebbero esserci funko di Marc Spector, Steven Grant, Arthur Harrow, Layla El-Faouly, Moon Knight e Mister Knight e in ultimo quello di Licantropus aka Jack Russell, il celebre antieroe nato dalla penna di Gerry Conway e Mike Ploog nel 1972. Se questa notizia dovesse essere confermata, vedremo il licantropo fare il suo debutto su Disney+ per poi approdare ad uno speciale di Halloween dedicato totalmente a lui.

Moon Knight e Werewolf By Night (Licantropus in italiano) hanno una meravigliosa storia condivisa. Il mercenario ha effettivamente debuttato in Werewolf By Night #32 proprio con la missione di uccidere il pericoloso lupo mannaro. Resosi poi contro dell'incredibile umanità di quello che credeva un terribile mostro, deciso di lasciarlo andare, venendo meno al compito che gli era stato assegnato. I due si sarebbero incontrati ancora in Moon Knight #20, dove Werewolf By Night era stato catturato da un clan criminale per per alcuni esperimenti.

E se Ethan Hawke è il vero villain di Moon Knight, quale ruolo avrà il licantropo di Jack Russell in questo show? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.