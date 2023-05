Moon Knight, quale sarà il futuro di Scarlet Scarab? Nuovi rumor

Mentre le nuove indiscrezioni sulla stagione 2 di Moon Knight spingono verso la comparsa di Kang il Conquistatore, nuovi rumor coinvolgono il personaggio di Scarlet Scarab interpretato da May Calamawy.

Secondo un rumor riportato da Deadline, pare che il futuro di Calamawy sia roseo all'interno del Marvel Cinematic Universe e che rivedremo presto Layla El-Faouly e la sua controparte eroica. Ma c'è ancora una questione aperta su un possibile cammino indipendente di Scarlet Scarab, e dunque non è necessario prendere questa voce con le pinze anche perchè Layla El-Faouly non è l'unico personaggio il cui destino in Moon Knight è ancora oscuro e di mezzo ci sarebbe lo stesso Moon Knight che non ha ancora confermato una stagione 2 di Moon Knight. Dunque cosa sappiamo al momento? Al momento sarebbero in corso le trattative per una seconda stagione, ma Kevin Feige è apparso molto ottimista sul futuro di Moon Knight.

Il personaggio di Scarlet Scarab, creato da Roy Thomas e Frank Robbins, è apparso per la prima volta in Invaders #23 del 1977: la storia in questione era ambientata al culmine della seconda guerra mondiale.Il primo Scarlet Scarab è un guerriero egiziano di nome Abdul Faoul, simbolo della sua nazione.

Rimanete sintonizzati per scoprire le ultime novità su una possibile seconda stagione di Moon Knight!