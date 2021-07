Moon Knight, Gaspard Ulliel sarà Midnight Man nello show con Oscar Isaac?

Di Moon Knight sappiamo ancora molto poco: lo show che vedrà l'esordio di Oscar Isaac nel Marvel Cinematic Universe è avvolto dal solito alone di segretezza che aleggia ogni prodotto dei Marvel Studios, ma qualcosa in queste ore potrebbe esser trapelato per quanto riguarda il villain della serie.

Dopo le prime dichiarazioni di Oscar Isaac su Moon Knight, infatti, in tanti hanno cominciato a speculare sull'identità dell'antagonista che potrebbe fare la sua comparsa per dare una mano al misterioso villain interpretato da Ethan Hawke, con Gaspard Ulliel in prima fila per occupare questo slot.

Stando a delle voci circolate in maniera piuttosto insistente in queste ultime ore, infatti, l'attore di Hannibal Lecter ed È Solo la Fine del Mondo sarebbe in trattative con i Marvel Studios per fare il suo esordio nel ruolo di Midnight Man, aka Anton Mogart, villain tra i più quotati per finire a mettere i bastoni tra le ruote al protagonista interpretato da Oscar Isaac durante lo show che debutterà su Disney+.

Attualmente nessuna delle due parti in causa ha confermato la cosa: se son rose fioriranno però, per cui meglio tenere occhi e orecchie ben aperti nel corso dei prossimi giorni. Vediamo, intanto, quando potrebbe uscire Moon Knight su Disney+.