Moon Knight, George Clooney ha diretto un episodio della serie? Spuntano nuovi indizi

Geroge Clooney potrebbe o non potrebbe realmente aver diretto un episodio dell’attesissima serie Moon Knight? La domanda circola in rete già da un po' e ora nuove prove a sostegno di Clooney dietro la telecamera sono spuntate online e sono abbastanza schiaccianti.

La serie vedrà protagonista Oscar Isaac nei panni di Marc Spector che sarà affiancato da Ethan Hawke, May Calamawy, Loic Mabanza e Jean-Paul DuChamp. Moon Knight segue la storia delle origini di Spector, un ex mercenario che diventa un eroe dopo aver ottenuto i superpoteri dal dio egizio Khonshu. Nonostante si conosca la premessa di base del progetto, i dettagli della trama sono ancora tenuti ben nascosti ma le prime immagini di Moon Knight hanno già acceso l'entusiasmo dei fan.



Le riprese di Moon Knight sono finite qualche mese fa, la serie è diretta da diversi registi come Justin Benson, Aaron Moorhead e Mohamed Diab. Ora, nuove prove suggeriscono che un attore diventato regista si è unito alla troupe dello show. The Cosmic Circus ha scovato alcune prove a sostegno del fatto che l'attore premio Oscar George Clooney ha diretto un episodio di Moon Knight per i Marvel Studios.



Tali prove arrivano dell'assistente art director di Moon Knight, Marco Torresin il quale ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul suo sito Web con il suo ultimo lavoro. Nella homepage compare un'immagine del logo di Moon Knight che include una carrellata di nomi di altri membri della troupe. Nell'immagine, Clooney è indicato come il regista, come potete vedere in calce alla notizia.



L'assistente Torresin ha lavorato con Clooney nella serie Catch-22 in precedenza e Clooney ha anche diretto Isaac in Suburbicon, oltre ad aver convinto Hawke ad unirsi a Moon Knight. A questo punto non sembra assurdo pensare che abbia davvero diretto un episodio dell’attesissima serie tv, voi che ne dite? Fatecelo sapere nei commenti!