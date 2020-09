Moon Knight, grandi aggiunte alla serie Disney Plus: i fan Marvel andranno in delirio

Secondo nuove indiscrezioni i lavori per Moon Knight, la nuova serie Marvel Studios che debutterà su Disney+, procedono alla grande con la scelta del protagonista e altri due personaggi principali.

Varie 'gole profonde' del web hanno sussurrato che la parte del protagonista Mark Spector sarebbe già stata assegnata e i Marvel Studios starebbero solo attendendo il momento giusto per renderlo pubblico, un po' come accaduto recentemente con She-Hulk e Tatiana Maslany.

Inoltre, The Direct riporta anche che la Marvel starebbe cercando di costruire il cast di supporto, e nello specifico si starebbe muovendo in direzione di Jean-Paul DuChamp e Marlene Alraune: per chi non lo sapesse, il primo personaggio rappresenta il migliore amico di Mark Spector nonché spalla nella lotta al crimine, mentre la seconda è da sempre l'interesse romantico principale del protagonista.

Si dice che il casting per DuChamp richieda “un maschio bianco di età compresa tra i 20 e i 40 anni, di bell'aspetto, sempre eccessivamente entusiasta, meno intelligente della media ma comunque amabile. L'attore deve parlare correntemente il francese." Nel frattempo, quello per Marlene segnala: "una donna di qualsiasi etnia tra i 20 e i 35 anni: è brava a manipolare, è capace di passare da tranquilla a minacciosa e amichevole in un batter d'occhio".

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti, ecco cosa aspettarsi da Moon Knight.