Moon Knight, quanto ha guadagnato Oscar Isaac con i Marvel Studios?

Difficile pensare a un attore più richiesto di Oscar Isaac, al momento, sulla piazza. E con diverse collaborazioni ogni anno con alcuni dei migliori registi del panorama hollywoodiano, i suoi cachet non possono che gonfiarsi sempre di più. Ora ha fatto il suo debutto nel MCU con Moon Knight: ma quanto avranno speso per convincerlo?

Continuano gli appuntamenti con i nuovi episodi di Moon Knight, la prima serie dei Marvel Studios a debuttare nel 2022 assieme a un protagonista d’eccezione. L’Oscar Isaac che qui interpreta Marc Spector, un ex mercenario miracolosamente resuscitato in azione dalla divinità egizia Khonshu, con la quale stipulerà inquietanti sodalizi. Giacché Spector non è un eroe come gli altri, poiché affetto da un disturbo da personalità multipla che ne aggrava la brutalità e rende questo il prodotto più violento di tutto il MCU.

Inutile rivangare la complessità di una prova interpretativa di questo genere o tantomeno la capacità di Oscar Isaac di misurarcisi in tutta la sua bravura. Il suo acquisto è stato una delle migliori new entry di memoria recente, all’interno dell’Universo Cinematico. Peccato che le proporzioni dell’acquisto rimangano per ora sconosciute. È da un po’ di anni infatti, contravvenendo alle vecchie abitudini dell’industria filmica, che le grandi major non rendono note le statistiche sui costi e i guadagni soprattutto per quanto riguarda il piccolo schermo. In altre parole, per scoprire il cachet di Oscar Isaac, dovremo attendere quanto successo per molti altri: report o indiscrezioni di insider di settore.

Possiamo però ipotizzare un cachet, sostengono alcuni, nell’ordine dei sei zeri. Basti guardare infatti ad altri interpreti del Marvel Universe. Secondo i report, al suo debutto Chris Evans guadagnò 300.000 dollari, mentre in Endgame dovrebbe aver ottenuto la bellezza di 15 milioni. Dall’epoca del primo Captain America però, il business è cresciuto e con esso, probabilmente, anche i cachet di debutto. Oltre al fatto che Isaac vanta dalla sua una carriera in ascesa al di là del panorama cinecomic, che solo nel 2021 l’ha visto apparire nel Dune di Denis Vileneuve e ne Il collezionista di carte di Paul Schrader, oltre alla serie Scene da un matrimonio. Da cui possiamo tranquillamente immaginare un cachet sopra il milione di dollari, ma entro i dieci milioni.

Da considerare anche l’iniziale resistenza di Isaac a entrare in un nuovo franchise Disney dopo i risultati della trilogia sequel di Star Wars in cui interpretava Paul Dameron, cosa che potrebbe essere costata qualche soldo in più. Di contro, invece, il fatto che Isaac abbia stipulato un contratto molto atipico, per l’MCU, che opzionava solo questa prima serie, senza l’obbligo di tornare in futuro visto anche l’happy ending annunciato in Moon Knight. Nonostante i collegamenti con Werewolf By Night facciano pensare altro, il fatto che i Marvel Studios non possano contare su di lui come investimento a lungo termine potrebbe aver abbassato il suo valore potenziale. Vedremo cosa accadrà, nel frattempo ecco altre cinque cose da sapere su Moon Knight.