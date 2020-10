Moon Knight, un'incredibile fan art ci mostra Keanu Reeves nei panni di Marc Spector

Da tempo ormai circolano voci su un possibile coinvolgimento di Keanu Reeves per Moon Knight, la nuova attesissima serie Disney+ incentrata sulla figura dell'ex agente della CIA che diventa, grazie alla divinità Khonshu, un invincibile guerriero.

Non vi sono ancora notizie certe in merito al protagonista ma, i fan dei fumetti di creati da Doug Moench e Don Perli hanno le idee molto chiare su chi dovrebbe essere il prossimo cavaliere della luna. Così Eren Gürocak ha creato un'incredibile fan art in cui Keanu Reeves veste gli abiti dell'iconico eroe della Marvel. Come potete vedere nell'immagine riportata di seguito, il vigilante incappucciato appare in piedi di fronte a un'enorme luna piena e, stringe nella mano sinistra anche uno dei suoi famosissimi pugnali lunari.

Sebbene non vi sia ancora nessuna ufficialità per Keanu Reeves come Moon Knight, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha più volte rivelato che lui e il suo team sono in costante contatto con l'attore nella speranza di fargli ottenere un ruolo prima o poi.

"Parliamo con lui per quasi tutti i film che facciamo. Non so quando nè come entrerà a far parte dell'MCU, ma vogliamo davvero trovare il modo giusto per farlo".

In attesa di scoprire come andranno le cose, vi ricordiamo che ancora non vi sono certezze in merito all'inizio delle riprese. Tempo fa si pensava che la produzione di Monn Kinght sarebbe potuta partire il prossimo novembre ma, alla alla luce dei continui ritardi e rimandi, non sappiamo se questa data verrà rispettata. Intanto date un'occhiata ad un'altra fan art che immagina Daniel Redcliffe come prossimo Marc Spector.