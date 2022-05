Moon Knight, incredibile spoiler di Disney+: fan sul piede di guerra

Da quando i social media dominano la nostra vita, il pericolo degli spoiler è cresciuto in maniera vertiginosa ma i fan del MCU non avrebbero mai potuto pensare che proprio la pagina ufficiale di Disney+ avrebbe potuto rivelare uno dei principali colpi di scena di Moon Knight, la serie tv con Oscar Isaac.

Se anche voi non avete ancora visto l'episodio finale di Moon Knight, vi invitiamo naturalmente a non andare avanti nella lettura di questo articolo.

Stiamo parlando di un nuovo personaggio introdotto ufficialmente nel mondo dei supereroi Marvel ovvero Scarlet Scarab, l'avatar terreno della dea egizia Taweret, la curiosità divinità conformata ad ippopotamo che ha accompagnato il duo Marc/Steven nell'aldilà negli ultimi episodi dello show.

Per la precisione, è Layla El-Fauly a vestire i panni di questa dea, l'archeologa e moglie di Marc Spector, interpretata da May Calamawy di cui è stata pubblicata l'immagine ufficiale sulla pagina ufficiale di Disney+ dove, prendendo un frame dell'episodio conclusivo di Moon Knight, si è mostrata con un particolare costume che richiama ad uno scarabeo con le ali spiegate.

Lo Scarlet Scarab della Marvel Comics è totalmente diverso da quello che noi abbiamo avuto modo di conoscere nello show MCU. É apparso per la prima volta in Invaders #23 del 1977 ed è stato creato da Roy Thomas e Frank Robbins. Si tratta di un guerriero egiziano di nome Abdul Faoul paragonabile a Capitan America in quanto rappresentato come protettore assoluto della nazione africana.