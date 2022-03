Moon Knight, inizia il conto alla rovescia: nuovo teaser e poster di Mr. Knight

I Marvel Studios hanno ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per l'uscita di Moon Kniight prevista per il prossimo 30 marzo e per ingannare l'attesa, hanno rilasciato un nuovo teaser dello show e un nuovo poster di Mr. Knight.

Moon Knight sarà una serie limitata e avrà dunque una sola stagione. La storia di Marc Spector e delle sue molteplici personalità verrà poi approfondita in alcuni film che andranno ulteriormente ad arricchire il già cospicuo catalogo della Casa delle Idee.

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir di origini inglesi, che si trova a fare i conti con improvvisi vuoti di memoria e sfocati ricordi provenienti da un'ultra vita. L'uomo capisce così di avere un complesso disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Nel tentativo di indagare nel profondo la sua psiche e la sua multipersonalità, Marc/Steven si trova a fare i conti con misteriosi antagonisti affiancate da un gruppo di divinità egizie.

In molti sperano che questo show con protagonista Oscar Isaac possa portare il Marvel Cinematic Universe in una nuova fase più matura e cupa, in tal senso il rating di Moon Kinight fa ben sperare visto che la serie in arrivo su Disney+ è vietata infatti ai minori di 14 anni.

Cosa vi aspettate da questa nuova serie? Ditecelo nei commenti!