Moon Knight, Jaremy Slater: 'Non lo puoi paragonare a Batman'

Nel mondo dei fumetti, non è raro che due personaggi di diverse case editrici vengano associati, come capita spesso nel caso di Moon Knight e Batman. I due sono caratterizzati da un costume di colore nero e vengono descritti come dei ricchi playboy ma, stando a Jeremy Slater i due eroi non sono nemmeno lontanamente paragonabili.

Il capo sceneggiatore della serie Disney+ ha infatti rivelato di non essere minimamente interessato al confronto tra Batman e Moon Knight: "Non è mai stato un confronto che mi interessava fare. Batman ha un vantaggio di 80 anni su di noi: non puoi battere Batman al suo stesso gioco. Abbiamo visto quel lato di Moon Knight in alcuni fumetti, viene descritto come filantropo, playboy, lo vedi lanciare boomerang a forma di luna, volare in giro su un aereo a forma di luna. Ma non lo puoi paragonare a Batman in modo tanto semplicistico".

Insomma, sebbene i fumetti di Moon Knight spesso e volentieri riprendano tematiche proprie del Cavaliere Oscuro, secondo Jeremy Slater i due supereroi non devono assolutamente essere paragonati, sia per le loro diverse storie di partenza, sia per il modo in cui questi personaggi si sono fatti strada nel mondo in questi anni.

Il rating di Moon Knight tra l'altro, chiarisce che si tratta di uno spettacolo destinato ad un pubblico più maturo rispetto ai quanto solitamente succede per gli show Marvel e questo, dovrebbe far già trasparire quanto Marc Spector possa permettere l'inizio di una fase completamente nuova per l'MCU. Voi cosa vi aspettate da questa serie? Ditecelo nei commenti.