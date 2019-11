Moon Knight: Jeremy Slater, co-creatore di Umbrella Academy, assunto come showrunner

Nella notte è stato annunciato ufficialmente che Jeremy Slater, co-creatore della serie televisiva The Umbrella Academy, sarà lo showrunner di Moon Knight, capitolo televisivo della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

La Marvel ha annunciato il progetto alla D23 di quest'estate, e anche se non è stato rivelato alcun dettaglio oltre al logo ufficiale, ora sappiamo chi contribuirà a definire la trama della mini-serie prodotto e distribuita in esclusiva dal servizio di streaming on demand Disney+.

A riportare la notizia infatti ci ha pensato il The Hollywood Reporter, e i fan Marvel Studios non potrebbero essere entusiasti visti i risultati della serie Netflix, che dopo gli ascolti record è stata confermata per una seconda stagione.

Intanto, per coloro che non hanno familiarità con il personaggio, vi basti sapere che Moon Knight è in realtà Marc Spector, un ex agente della CIA che dopo essere stato quasi ucciso da un terrorista di nome Bushman viene salvato dal dio egizio della luna Khonshu. Ma Marc soffre fin da bambino di disturbi della personalità multipla, che lo portano ad interpretare le vite del miliardario Steven Grant e del tassista notturno Jake Lockley, e Moon Knight (e il dio Khonshu) potrebbero essere soltanto altri lati della sua fervida e delirante immaginazione.

Non è ancora stata nota una data di uscita ufficiale per la serie.