Moon Knight, Jeremy Slater:'Ecco gli altri villain a cui avevamo pensato per la serie'

Moon Knight ha incluso nella sua prima stagione un'interessante e sorprendente versione di un villain del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia i fan avevano alcune aspettative circa un personaggio in particolare dei fumetti. I creatori di Moon Knight hanno optato invece per una soluzione differente, come specifica Jeremy Slater.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie e il suo finale. Oscar Isaac tornerebbe in Moon Knight con la storia giusta, ha spiegato l'attore, in attesa di sapere se ci sarà una seconda stagione dello show.



La conclusione di Moon Knight ha svelato la vera natura di Arthur Harrow (Ethan Hawke) ma gli spettatori probabilmente si aspettavano di vedere Bushman. Intervistato da The Direct, Slater, produttore dello show, ha raccontato che in effetti le prime bozze dello script includevano Bushman e persino altri cattivi.



"Bushman era sicuramente nelle prime due versioni della sceneggiatura e abbiamo cercato di avere diverse sue versioni. Alla fine sono stato io a prendere la decisione di eliminare Bushman. Sono andato alla Marvel e ho detto che non mi sentivo a mio agio con lui, possiamo eliminarlo e parlare di versioni differenti e devo dire che sono stati sempre di supporto. E abbiamo esaminato davvero tutti i tipi classici di villain. Ce n'erano un paio di cui parlammo: Stained Glass Scarlet, Zodiac e personaggi diversi di questo tipo. Nessuno si adattava davvero ai parametri della storia che stavamo raccontando. E quindi pensammo 'Sapete una cosa, possiamo presentare un tipo e prenderemo un nome da qualcuno', mi diedero una lista di ogni cattivo apparso in un fumetto di Moon Knight e appena l'ho letto ho detto 'Arthur Harrow, sembra un bel nome da cattivo, andiamo con quello'".



Nel frattempo potete scoprire cosa ne pensiamo della conclusione dello show leggendo la recensione del finale di Moon Knight.