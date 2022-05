Moon Knight, Jeremy Slater spiega come ha 'convinto Kevin Feige a fare la serie'

Il capo dei Marvel Studios Kevin Feige è colui che sta plasmando il Marvel Cinematic Universe fin dall'inizio, dai tempi del primo Iron Man, quindi ogni proposta di progetto deve prima ricevere la sua approvazione. Nel corso di una nuova intervista, Jeremy Slater, ha svelato il modo in cui ha convinto Feige a realizzare la serie su Moon Knight.

Slater ha indicato elementi quali il disturbo dissociativo dell'identità, i legami con la mitologia egizia, e anche una run celebre dei fumetti di Moon Knight tra gli aspetti chiave che gli hanno consentito di avere il via libera per realizzare lo show. Ricordiamo che Kevin Feige è poi stato fondamentale nel convincere Oscar Isaac ad accettare il ruolo di protagonista dello show.

"Quello che è sempre stato un po' il problema di Moon Knight è che, nelle mani sbagliate, è una sorta di clone di Batman con un cambio di palette, e Batman ha un vantaggio di 80 anni su di noi. È molto facile fare qualcosa che sembri molto derivativo", ha dichiarato Slater.

"Ci hanno dato questo e ci hanno detto: 'Guarda, lui adora la parte che riguarda la salute mentale. Ama il disturbo dissociativo dell'identità ed è molto attratto dall'egittologia. Gli piace la run di Jeff Lemire, l'idea che si possa essere sull'autobus e guardare fuori dal finestrino e vedere un dio egizio all'angolo della strada'. È un aspetto che Kevin [Feige] ha individuato fin dall'inizio: 'Ok, è interessante. È unico'. Queste sono le informazioni che avevo per iniziare".

Nel corso della stessa intervista, Slater ha spiegato poi il motivo dell'assenza di Werewolf by Night dallo show Marvel, un assenza di peso considerata l'importanza del personaggio nelle storie di Moon Knight, così come ha rivelato la mancata partecipazione di Kit Harington nello show, in cui avrebbe potuto riprendere il personaggio interpretato in Eternals.