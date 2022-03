Moon Knight, Jeremy Slater: 'Ci siamo ispirati ad Indiana Jones e Ghostbusters'

Moon Knight sta per arrivare e in attesa della sua uscita prevista per il prossimo 30 marzo, in molti si domandano a chi si ispira questo nuovo personaggio interpretato da Oscar Isaac. La risposta a questa domanda ci è giunta da Jeremy Slater, il quale in modo un po' inaspettato ha rivelato di aver preso spunto da Indiana Jones e Ghostbusters.

Insomma, nessun Cavaliere Oscuro o altri supereroi della vecchia scuola ma, due dei franchise più amati e noti della nostra cultura pop. Durante la premiere di Moon Knight, lo showrunner ha detto:

"Quando ho iniziato a lavorare a questo progetto volevo andare con I predatori dell'arca perduta. Volevo vedere alcuni Ghostbusters. Il mio obiettivo è quello di portare un po' di orrore nell'MCU, mostri spaventosi, e spingere davvero quel limite il più lontano possibile. Kevin Feige e la Marvel ci hanno supportato così tanto e speriamo che il pubblico possa fare altrettanto".

Moon Knight sarà il futuro del MCU e sembra che i piani alti della Casa delle Idee abbiano sostenuto in ogni modo possibile le idee di Jeremy Slater che di fatto permetteranno a questo universo di espandersi verso nuove strade.

"Ad ogni svolta ci hanno davvero spinto a raccontare la storia migliore e a non preoccuparci di tirarci indietro", ha aggiunto lo scrittore. "È decisamente appropriato per tutte le età, questo era importante per noi. Non volevamo creare qualcosa che fosse inaccessibile a una grossa fetta della fanbase del MCU e sappiamo che le persone guardano questi spettacoli con i loro bambini e le loro famiglie, quindi abbiamo tentato di attenerci al PG-13".

Intanto, ancora prima del suo approdo su Disney+, è nata una diatriba tra Moon Knight e Black Adam, visto che entrambe le produzioni si rivolgono in parte alla cultura orientale. Quali sono le vostre aspettative per questo show? Ditecelo nei commenti.