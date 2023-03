Moon Knight, ci sarà anche Kang nella seconda stagione? Tutto sui nuovi rumor

Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci ha lasciati con un grande punto interrogativo: quando tornerà Kang? Il supervillain del MCU che verrà ha ormai fatto ufficialmente la sua comparsa, ma non ha disseminato molti indizi sulla sua prossima apparizione nel franchise... A meno di non voler far caso ad alcuni dettagli di Moon Knight.

Mentre Oscar Isaac fa marcia indietro sull'arrivo di una seconda stagione dello show Disney+, infatti, si fanno sempre più rumorose le voci che vorrebbero il personaggio di Jonathan Majors in procinto di fare il suo ritorno proprio in occasione dei nuovi episodi incentrati sulle avventure di Marc Spector/Steven Grant/Jake Lockley.

In particolare i rumor in questione fanno riferimento ad alcune strizzatine d'occhio sul faraone Rama Tut apparse nel corso della prima stagione, senza contare quello che resta l'indizio più evidente: il QR code comparso nel terzo episodio dello show e che, se inquadrato, rimanda a un volume del fumetto in cui Moon Knight si trova a scontrarsi proprio con il nostro Conquistatore.

È abbastanza per parlare di un Kang redivivo nella nuova stagione della serie? Probabilmente ancora no, ma prima o dopo una delle varianti del nostro dovrà pur decidere di farsi viva! E voi, quando pensate che accadrà? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Moon Knight.