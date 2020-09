Moon Knight, sarà Keanu Reeves il protagonista del nuovo show Marvel?

Con le uscite in sala che scarseggiano per ovvi motivi non resta altro da fare che aggrapparsi alle anticipazioni sulle produzioni future per tornare a sognare un po': i fan Marvel hanno un bel po' di materiale a disposizione da questo punto di vista, ma il colpaccio della vita potrebbe arrivare dalle parti di Moon Knight.

Sulla serie che sbarcherà su Disney+ si sa ancora poco o nulla, ma nelle ultime ore delle voci abbastanza concrete hanno cominciato a far sognare in grande i fan che non aspettano altro di vedere il personaggio finalmente trasposto in uno show tutto per lui.

Già, perché secondo un'indiscrezione pubblicata da The Illuminerdi, la griglia delle preferenze di Marvel relativamente al ruolo del protagonista vedrebbe Keanu Reeves in pole position per interpretare Marc Spector! Ciò non vuol dire, ovviamente, che la star di Matrix sia stata già avvicinata o che sia vicina ad un accordo con la produzione, ma su una cosa possiamo sbilanciarci: all'interno della produzione il nome di Reeves è quello che più di tutti scatena la fantasia dei diretti interessati.

Voci su Reeves come Moon Knight erano già circolate qualche tempo fa, ma in questo caso le cose sembrano farsi relativamente più concrete: vedremo nei prossimi tempi come si evolverà la questione. Recentemente, intanto, qualcuno aveva immaginato Daniel Radcliffe come Moon Knight.