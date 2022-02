Moon Knight, Kevin Feige avverte: 'Sarà brutale, non ci siamo tirati indietro'

La nuova foto di Moon Knight pubblicata in queste ore ha mostrato la versione 'Mr. Knight' del protagonista interpretato da Oscar Isaac, una personalità conosciuta dai fan dei fumetti della Marvel per la sua natura particolarmente violenta e spietata.

E, a quanto pare, la spietatezza di Mr. Knight non avrà freni nella nuova serie di Disney Plus, dato che Moon Knight promette di essere il progetto MCU più brutale di sempre: è esattamente questo, infatti, il termine scelto da Kevin Feige per anticipare la prima serie dei Marvel Studios in uscita nel 2022.

Parlando con Empire in una nuova intervista esclusiva, infatti, il leader dei Marvel Studios ha dichiarato: "Moon Knight è brutale. È stato divertente lavorare con Disney+ perché ci permette di espandere i nostri confini e fare cose diverse. Ci sono momenti nella serie in cui Moon Knight si comporta in modo brutale, e negli uffici la prima reazione, la reazione istintiva, è stata: 'Questa scena la cambiamo, giusto? Tiriamo un po' il freno?' Ma stavolta no, non abbiamo tirato nessun freno. Questa seria porterà un radicale cambiamento di tono, perché è una cosa diversa. E' Moon Knight."

Che cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Ditecelo nella sezione dei commenti. Vi ricordiamo che Moon Knight esordirà sulla piattaforma di streaming on demand a partire dal prossimo 30 marzo: per altre letture, guardate la nuova cover di Empire dedicata a Moon Knight.