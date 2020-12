Moon Knight, Kevin Feige: 'Ci sarà tanta azione ma anche attenzione ai disturbi di Marc'

Fin qui non sappiamo ancora molto su Moon Knight, alcuni rumor suppongono che il ruolo da protagonista sarà affidato ad Oscar Isaac ma, finchè non arriveranno conferme ufficiali non potremo ancora farci un'idea ben precisa di questa serie che debutterà verosimilmente nel corso del 2022.

Kevin Feige ha recentemente rivelato ulteriori dettagli sullo spettacolo, promettendo che sarà un'avventura d'azione con un protagonista spavaldo e che affronterà anche argomenti importanti come la salute mentale. L'ex Marine Marc Spector, è infatti un personaggio molto particolare, che si trova a fare i conti con il disturbo dissociativo dell'identità. Questo sarà un elemento fondamentale per la serie:

"È passato un po' di tempo dall'ultima volta che abbiamo avuto un eroe d'azione che salta fuori dagli edifici e si mette a combattere", ha detto Feige in un'intervista a Emmy Magazine. "La malattia mentale è un aspetto unico della serie e tenteremo di trattare al meglio questo complesso disturbo del protagonista".

Le riprese di Moon Knight partiranno all'inizio del prossimo anno e, sembra che si svolgeranno in contemporanea con quelle di She-Hulk. Nella stessa intervista Feige ha fornito qualche particolare anche sulla nuova serie dedicata alla cugina di Bruce Banner, a quanto pare She-Hulk sarà una legal comedy con episodi della durata di mezz'ora.

Voi cosa ne pensate delle nuove serie Marvel? Come sempre diteci la vostra nei commenti.