Moon Knight, Kevin Feige Deus Ex Machina: l'aneddoto che ha dato la svolta alla serie

Manca davvero poco all'arrivo di Moon Knight su Disney+, ma sapevate che è grazie al Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige se l'ultima serie del MCU ha trovato la strada giusta? Ci racconta perché il produttore dello show Grant Curtis.

Curtis ha parlato ai microfoni di Collider della serie Marvel con protagonista Oscar Isaac, e durante la conversazione è venuto fuori come un aneddoto da parte del patron dei Marvel Studios abbia portato Moon Knight sulla giusta rotta creativa.

"Posso dirvi perché questa storia [in particolare] ha preso vita. Eravamo nella Writer's Room, stavamo sviluppando lo show con il grande Jeremy Slater e il team di sceneggiatori, e stavamo tirando fuori diverse buone idee, alcuni spunti narrativi entusiasmanti... Ma non avevamo ancora trovato la strada giusta" ha esordito il produttore.

"Poi ad un certo punto, mentre ero in cucina lì ai Marvel Studios [per una pausa], è arrivato Kevin Feige. Mi ha chiesto 'Hey come sta andando?' e cose di questo tipo, e io gli ho risposto 'Tutto ok, ma siamo ancora alla ricerca di alcuni aspetti'. È stato allora che lui disse 'Sai una cosa, ho un ricordo molto vivido quando da ragazzino i miei mi misero su un treno per Manhattan per andare a visitare la mostra egizia del momento. E lì, mentre ero in fila per entrare, quell'entusiasmo che provavo all'idea di cosa avrei visto, e le sensazioni che ho provato poi una volta dentro, mentre ammiravo la mostra... Se riuscissimo ad agganciarci a quel tipo di sensazioni, e replicarle per quanto riguarda tutto ciò che ha che fare con l'aspetto storico-culturale e questa narrazione legata all'avventura in giro per il mondo di cui è dotata la serie, avremo una serie da 45 minuti a episodio'" ha poi rivelato "E questa è stata la nostra guida da quel momento in avanti, uno dei punti di contatto che ci ha permesso di trovare il carburante per lo show"