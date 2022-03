Moon Knight, Kevin Feige lo paragona a WandaVision:'Ogni episodio svela qualcosa di nuovo'

Moon Knight si preannuncia come una delle serie Marvel più ambiziose e capaci di conquistare il pubblico. La serie presenta un personaggio molto particolare, che per la prima volta compare nel Marvel Cinematic Universe. Lo show con Oscar Isaac è stato presentato in questi termini da Kevin Feige, boss Marvel Studios.

"Questa serie è davvero mistery e il pubblico sarà sin da subito con il protagonista, Steven Grant. Si sveglia la mattina e ha difficoltà a capire cosa gli stia succedendo e cosa stia accadendo. Il pubblico sarà insieme a lui nel viaggio, in tutti e sei gli episodi. Per noi è molto divertente, quasi come WandaVision, perché in ogni episodio si scopre qualcosa. Faremo questo viaggio con il personaggio di Oscar" ha dichiarato Feige sulla serie. Moon Knight detiene già un record, ancor prima di essere distribuita in streaming.



La serie sbarca su Disney+ dal prossimo 30 marzo. Ecco la sinossi ufficiale della serie:"Moon Knight segue Steven Grant, mite impiegato di un negozio di articoli da regalo, afflitto da blackout e ricordi di un'altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e condivide il corpo con il mercenario Marc Spector. Quando i nemici di Steven/Marc si fanno vivi, entrambi dovranno viaggiare nelle loro complesse identità mentre vengono coinvolti in un pericoloso mistero tra i potenti déi dell'Egitto".



Sul nostro sito potete scoprire il trailer di Moon Knight, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe con protagonista Oscar Isaac.