Moon Knight, quale futuro per Oscar Isaac nel MCU? Risponde Kevin Feige

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha parlato dei piani che coinvolgono Moon Knight nei progetti futuri del Marvel Cinematic Universe promettendo un futuro per il personaggio interpretato da Oscar Isaac.

Feige, discutendo con Entertainment Weekly della prima ondata delle serie Marvel su Disney+ si è soffermato su Moon Knight: “La cosa divertente dello streaming è che rimane là per sempre e il pubblico può riesplorare i prodotti. Stessa cosa per Moon Knight. Credo ci sia un futuro per il personaggio mentre andiamo avanti”.



Moon Knight è stato distribuito nel marzo 2022 in sei episodi che hanno introdotto al mondo il supereroe dal caratteristico disturbo dissociativo di personalità.

Oscar Isaac aveva anticipato Moon Knight stagione 2, ma non sembra ci siano piani in tal senso e appare più probabile che il personaggio appaia in qualche altro modo nell’infinito MCU.

L’interprete del supereroe si è anche lasciato andare a proposito della sua idea di vedere Moon Knight in un faccia a faccia con Ghost Rider. Isaac non ha però specificato quale incarnazione dello Spirito della Vendetta vorrebbe combattere, con le due scelte più probabili che ricadono su Jhonny Blaze e Robbie Reyes, già protagonisti di trasposizioni live action.



Non resta che scoprire dove potremmo rivedere Moon Knight e Mac Spector nel MCU e come potrà inserirsi nella Saga del Multiverso tra i tanti progetti per il grande e per il piccolo schermo della casa delle idee.