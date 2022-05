Moon Knight, Kevin Smith ha adorato il finale: 'Sono riusciti a tenere alto il livello'

Quando si parla di fumetti e adattamenti per tv o grande schermo, c'è un'autorità del campo a cui non si può fare a meno di chiedere il parere: Kevin Smith. Vediamo allora cosa ne ha pensato di Moon Knight e, soprattutto, del finale (spoiler: lo ha adorato).

"L'ho f*******mente adorato. Ho adorato tutta l'esperienza che è stata Moon Knight" è stata la prima cosa che ha detto in merito Kevin Smith durante un recente episodio del suo podcast, Fatman Beyond.

Contrariamente a una buona fetta del web infatti (che vedevamo un po' diviso tra chi aveva adorato il finale di Moon Knight, e chi dopo questo aveva rinnegato tutta la serie) Smith ha davvero apprezzato quanto fatto con lo show Marvel, e in particolare con l'ultimo episodio: "Adoro la f*****e scena post-credit. Perché ci dice che la storia continua, e la prossima volta potremo vedere un terzo costume basato sulla terza personalità, Jake Lockley. O chiunque sia davvero l'autista assassino, il personaggio un po' alla Robert De Niro in Taxi Driver per intenderci".

Ma anche il penultimo mica scherzava... E il season finale di Moon Knight è stato all'altezza: "L'ho trovato davvero bello. Il penultimo episodio è stato emotivamente devastante nel rintracciare l'origine della sua personalità divergente. E penso che siano riusciti a mantenere un livello altissimo, il che è assurdo perché [l'ultimo] è stato un episodio più breve. Ma sono riusciti a metterci tutto, e anche ad introdurre un nuovo supereroe" conclude, facendo riferimento alla Scarlet Scarab di May Calamawy.

E voi, siete d'accordo?