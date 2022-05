Moon Knight: Kit Harington doveva comparire nello show nei panni di Dane Whitman!

Ora che Moon Knight si è finalmente concluso, gli autori si stanno sbizzarrendo con la stampa circa alcune curiosità riguardanti la produzione dello show; oltre alla mancata partecipazione di Kang nella serie Disney Plus, a quanto pare anche il Dane Whitman interpretato da Kit Harington in Eternals sarebbe dovuto apparire nella serie in un cameo.

Introdotto dal film di Chloé Zhao, il personaggio di Harington si presentava come uno scienziato e storico apparentemente insignificante del Museo di Storia Naturale di Londra che si innamora di Sersi, senza rendersi conto della sua vera natura di membro dei potenti Eternals. Dane ha avuto un piccolo ruolo in Eternals, ma la scena post-credits del film ha lasciato intendere un futuro molto più grande nel MCU. Come nei fumetti, gli è stata donata la Lama d'Ebano da un antenato, lasciando così intendere la sua trasformazione in Black Knight. La scena vedeva anche un cameo del Blade di Mahershala Ali.

Mentre il futuro di Harington nel MCU è ancora incerto, uno degli sceneggiatori di Moon Knight, Jeremy Slater, ha rivelato che Whitman poteva tornare nel MCU anche prima di quanto i fan si aspettassero.

In una recente intervista con ComicBook, Slater ha raccontato i dettagli dello sviluppo iniziale di Moon Knight rivelando di aver pensato che un cameo di Whitman sarebbe stato un'inclusione naturale per la serie grazie al suo lavoro al Museo di Storia Naturale. Tuttavia, lo sceneggiatore si è reso conto che Whitman sarebbe dovuto diventare il Cavaliere Nero e avere un ruolo più importante nei primi due episodi di Moon Knight, poiché una semplice e rapida interazione tra lui e lo Steven Grant di Oscar Isaac avrebbe sprecato l'apparizione di Harington.

"Abbiamo parlato un po' di Dane Whitman solo perché lavorava in un museo di storia e poteva essere un'interazione naturale. La mia sensazione era che se Kit Harington si fosse presentato senza trasformarsi e spaccare qualche culo, come fan mi sarei incazzato. Se lo vedo comparire, voglio vederlo fare il Cavaliere Nero. Vedere un'interazione in cui lui passa e fa "Oh, ciao Steven", e lui risponde "Oh, ciao professor Whitman!", mi sembrava uno spreco dei soldi che ci sarebbero voluti per avere Kit Harington. Inoltre, si possono fare solo poche rivelazioni alla volta, per evitare che la gente si senta frustrata. Non c'era spazio nei primi due episodi per fargli indossare i panni del Cavaliere Nero, quindi alla fine abbiamo deciso che non aveva senso fare questo collegamento. Ma è una cosa di cui abbiamo sicuramente parlato per un po'".

