Moon Knight: Le varie personalità di Marc Spector saranno interpretate da attori diversi

La data di inizio delle riprese di Moon Knight è sempre più vicina, mentre aspettiamo di conoscere il nome dell'attore protagonista, vi segnaliamo le ultime novità annunciate durante l'evento di casa Disney.

A curare la trasposizione per la televisione della storia del personaggio dei fumetti Marvel troveremo lo showrunner di "The Umbrella Academy" Jeremy Slater, mentre la regia sarà affidata a Mohamed Diab. Nelle scorse ore è stata condivisa dai dirigenti della Disney la descrizione ufficiale dello show, che ci permette di scoprire qualche dettaglio in più sull'opera: "La serie originale dei Marvel Studios che sarà disponibile su Disney+ è incentrata sul personaggio di Marc Spector, conosciuto come Moon Knight, un vigilante particolare che soffre del disturbo dissociativo dell'identità. Questi diversi individui che vivono nella sua mente sono personaggi distinti che appariranno nello show davanti ad uno sfondo ispirato all'iconografia egizia".

Come dicevamo non è ancora stata confermata la presenza di Oscar Isaac nei panni del protagonista, ora gli appassionati saranno curiosi anche di conoscere l'elenco degli attori che avranno il compito di interpretare le varie personalità di Marc Spector, mercenario che sarà al centro delle vicende dello show. In attesa di scoprire qualche dettaglio in più sulla prima stagione dell'opera, vi segnaliamo questa notizia riguardo il casting di Moon Knight.