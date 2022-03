Moon Knight, manca davvero poco! Nella notte degli Oscar arriva il nuovo trailer

Nel corso della cerimonia di premiazione degli Oscar è stato rilasciato un nuovo teaser trailer di Moon Knight, la serie Marvel con Oscar Isaac e Ethan Hawke che farà il suo debutto il prossimo 30 marzo su Disney+.

Protagonista indiscusso di questa breve clip che trovate in calce alla notizia è naturalmente il personaggio di Steven Grant e il suo alter ego Marc Spector che riaffiora confondendo la realtà e la fantasia.

"Non so come spiegare cosa sta succedendo", dice Grant durante le riprese di un inseguimento ad alta velocità e di una sanguinosa rissa di strada. "Non posso dire la differenza tra la vita o i sogni".

Nel teaser trova spazio anche Layla, la protagonista femminile di Moon Knight interpretata da May Calamawy, amica di lungo corso di Marc Spector che deve fare i conti con il suo complesso disturbo della personalità.

Moon Knight è diverso dagli altri eroi MCU, questo lo ha già chiarito da tempo Oscar Isaac, confermando come questo personaggio porterà nuova linfa nel franchise di grande successo della Casa delle Idee, diventandone in breve tempo il principale protagonista. E proprio in virtù delle grandi aspettative riposte in Marc Spector, Moon Knight ha goduto di una grande libertà creativa che come rivelato da Ethan Hawke ha permesso alla serie di fare cose in un modo mai fatto prima in questo universo in continua espansione.

Siete pronti per il debutto di Moon Knight? Come sempre, diteci la vostra nei commenti.