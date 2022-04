Moon Knight, manca solo Jake Lockley: ma forse abbiamo già visto il terzo costume?

Continuano a essere distribuiti gli episodi di Moon Knight, la nuova serie con Oscar Isaac che lo vede interpretare la bellezza di tre personalità. Il mercenario Marc Spector, il miliardario Steven Grant e il tassista Jake Lockley. A ognuno è associata una variante del costume, ma il terzo non l'abbiamo ancora visto. O forse sì, dall'inizio.

Procedono a cadenza settimanale gli episodi di Moon Knight, mostrando sfaccettature sempre nuove del personaggio portato sui piccoli schermi del Marvel Cinematic Universe da Oscar Isaac. La sua è una prova attoriale di non facile gestione, che infatti potrebbe averli fruttato un cachet da urlo per Moon Knight, anche se rimane l’incertezza su un rinnovo del suo contratto in futuro, considerando che lo stesso Isaac ha anticipato un finale a happy ending per Moon Knight e quindi apparentemente autoconclusivo.

Come detto, la prova di Isaac è di non facile gestione, soprattutto perché si trova a interpretare ben tre personalità, più i loro doppioni in costume: il mercenario Marc Spector, il miliardario Steven Grant e il tassista Jake Lockley. Il primo l’abbiamo visto fin dall’inizio, mentre del secondo abbiamo iniziato a farci conoscenza così come con il suo alter ego in costume: Mr. Knight, una versione più elegante e affabile di Moon Knight. Questo ci dovrebbe segnalare che a ognuna delle personalità corrisponda un rispettivo costume. Ma allora, dov’è finito Jake Lockley?

È pur vero che ancora una buona metà di episodi mancano all’appello, così come snodi cruciali della serie (di veda lo scontro coi licantropi in Moon Knight). Ma per chi abbia analizzato da vicino il poster promozionale che ci presentava le versioni di Oscar Isaac, Lockley potrebbe aver già fatto la sua comparsa. Inizialmente infatti, si pensava che i tre che si mostrano nel poster fossero in realtà ridotti a due: al centro Marc Spector e ai fianchi le due personalità in costume, Moon Knight e Mr. Knight. Ora però, non parrebbe strano attribuire la figura di mezzo proprio al tassista Jake Lockley.

Pensateci bene: la sua è una personalità creata proprio per raccogliere informazioni nei bassifondi e combattere la criminalità di strada. Pur nella sua estrema violenza, che è specchio di Moon Knight come serie MCU più brutale, è una figura che vuole passare inosservata anche quando combatte il crimine. Cioè quando è Moon Knight. Né il costume bendato né quello sgargiante di Mr. Knight sembrano consoni a tal fine. Invece, potrebbe essere proprio l’uomo incappucciato, che si aggira per le strade in modo anonimo, a rappresentare il costume di Jake Lockley. Il che vorrebbe dire che lo stiamo vedendo dall’inizio della serie. Voi che ne pensate di questa teoria? Eravate a conoscenza delle cinque cose da sapere su Moon Knight? Parliamone nella box commenti!