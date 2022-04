Moon Knight, Marc Spector e Kate Bishop hanno una cosa in comune

Mentre tutti attendono il secondo episodio di Moon Knight, il primo continua a riscuotere un ottimo successo su Disney+. I fan hanno infatti apprezzato l'introduzione di questo personaggio oscuro e stratificato, e adesso notano una cosa interessante: Moon Knight, proprio come Kate Bishop, ha ucciso delle persone umane.

Il personaggio interpretato da Oscar Isaac non è il primo a compiere un gesto del genere. Come menzionato, infatti, già Kate Bishop in Hawkeye aveva colpito un furgone con una freccia esplosiva, facendolo saltare in aria e uccidendo chiunque si trovasse all'interno, presumibilmente persone. Prima dei due supereroi, solo Iron Man aveva compiuto un gesto del genere nel suo film del 2008.

Abbiamo sempre saputo che Moon Knight sarebbe stato più violento e oscuro degli altri prodotti Marvel, e ce ne ha dato prova in diversi modi. L'assassinio di esseri umani, nella serie con Isaac, avviene infatti prima rispetto ad Hawkeye, dove l'eroina colpisce delle persone nell'episodio 3. Spector, invece, col sanguinoso conflitto a cui dà vita nell'episodio 1, ha già superato Bishop non solo come tempistiche, ma anche come quantità di vite (umane) prese.

Questo, ovviamente, riapre il dialogo già in corso sul controverso protagonista. Infatti Spector ha un grande passato come mercenario che semina morte, mentre nel caso di Kate Bishop e Iron Man, si trattava di episodi isolati, che hanno coinvolto persone, certo, ma non dimentichiamo che i due sono dei supereroi che lavorano per il bene dell'umanità.

Voi cosa ne pensate di questo "record" già raggiunto da Marc Spector? Fatecelo sapere nei commenti!