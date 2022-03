Moon Knight: Mark Ruffalo apparirà come Hulk nella serie Marvel con Oscar Isaac?

Secondo l'ultima puntata del podcast di The DisInsider, sembra che Mark Ruffalo comparirà in Moon Knight, la prossima serie Marvel in arrivo in streaming sulla piattaforma Disney+ a fine mese. Non sono state rivelate altre informazione eccetto questa, ma c'è come l'impressione che Bruce Banner potrebbe diventare il nuovo Nick Fury dell'MCU.

Lo scoop è stato annunciato dai presentatori Skyler Shuler e Derek Cornell nel corso della puntata del loro ultimo podcast e i due sono sicuri che anche l'Hulk di Mark Ruffalo apparirà nello show, che già conta due grandi nomi come quelli di Oscar Isaac e Ethan Hawke. I due hanno quindi scherzato sulla possibilità che il Bruce Banner di Ruffalo stia diventando quello che era il Nick Fury di Samuel L. Jackson nel Marvel Cinematic Universe dopo le ultime brevi apparizioni (lo abbiamo visto in un cameo in Shang-Chi e lo rivedremo anche in She-Hulk).

Proprio a proposito di She-Hulk, Mark Ruffalo ha accennato al passaggio di testimone con Tatiana Maslany che interpreterà il ruolo di Jennifer "Jen" Walters. "Tatiana Maslany è assolutamente leggendaria come She-Hulk, passerò il 'banner' (gioco di parole tra banner: testimone e Banner, cognome del personaggio) a lei. Ci sono delle scene davvero lunghe, intense e divertenti tra il Professore e lei. Non abbiamo mai visto Hulk interagire con le persone nel modo in cui lo fa in questo show. Sarà davvero interessante".

Moon Knight segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir di origini inglesi, che si trova a fare i conti con improvvisi vuoti di memoria e sfocati ricordi provenienti da un'ultra vita. L'uomo capisce così di avere un complesso disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Nel tentativo di indagare nel profondo la sua psiche e la sua multipersonalità, Marc/Steven si trova a fare i conti con misteriosi antagonisti affiancate da un gruppo di divinità egizie.