Moon Knight, ci sarà Mark Ruffalo? Ethan Hawke smentisce: 'Me l'avrebbe detto'

Quando si parla di Marvel Cinematic Universe il pensiero corre immediatamente alla possibilità che questo o quel supereroe faccia la sua comparsa da un momento all'altro, pur non essendo il protagonista del film o dello show in questione: non fa eccezione Moon Knight, che in tal senso potrebbe però riservare qualche delusione.

In questi giorni si è fatto un gran parlare del possibile cameo del Bruce Banner di Mark Ruffalo nella nuova serie pronta a fare il suo esordio su Disney+: un'eventualità però fermamente smentita da Ethan Hawke che, dopo aver lodato i Marvel Studios per la libertà concessa alla produzione, si è detto convinto che il suo collega l'avrebbe avvertito della cosa.

"Sarebbe bello, vero? Certo che sarebbe bello. Se non fosse che io conosco Mark Ruffalo e so che, se partecipassimo allo stesso show, mi avrebbe almeno mandato un messaggio o qualcosa del genere. Quindi non penso che questa cosa stia in piedi" sono state le parole di Hawke, che ha poi preso atto della delusione del pubblico per le sue affermazioni: "Lo so, lo so. Magari un'altra volta!".

Le bugie, comunque, sono all'ordine del giorno quando si parla di MCU: il buon Ethan avrà detto la verità? Lo scopriremo solo tra pochi giorni! Vediamo, intanto, a chi si è ispirato Oscar Isaac per dar vita al suo Marc Spector.