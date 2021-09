Moon Knight, Mark Ruffalo sulla presenza di Hulk:'Odierei rovinare qualcosa'

Mark Ruffalo è intervenuto sulle voci che riguardano un possibile coinvolgimento di Hulk in Moon Knight, la nuova serie Marvel per Disney+. I rumor sono aumentati negli ultimi giorni dopo che Ruffalo è stato avvistato a Budapest, luogo in cui si stanno girando le riprese della serie. Qualcosa bolle in pentola ma Ruffalo è ermetico.

"Odierei rovinare qualcosa" ha scritto Ruffalo su Twitter, in riferimento ad una conferma o meno della presenza di Hulk nello show. Le riprese sono ancora in corso e su Everyeye trovate una sequenza d'azione di Moon Knight, che probabilmente vedremo nel corso degli episodi.

Del progetto ne ha parlato di recente Ethan Hawke, uno dei protagonisti:"Adoro il fatto che Moon Knight sia una storia meno conosciuta e permetta una maggiore libertà creativa. Il regista è Mohammed Diab ed è un ragazzo brillante. E lo è un sacco Oscar Isaac per me, ad essere onesto. Trovo che sia un interprete davvero entusiasmante nel mio campo. Mi piace quello che sta facendo nella sua vita. Mi ricorda gli attori che ammiravo quando arrivai a New York. Oscar è più giovane di me e mi piace il modo in cui si comporta, il modo in cui pensa. E in generale, le cose belle accadono quando sei nella stanza con persone che ti piacciono come pensano, giusto?".



Hawke ha confermato che non avrebbe rivelato nulla serie e quindi al momento non ci sono conferme della presenza di Hulk nello show.

Qualche tempo fa, Oscar Isaac ha spiegato perché ha detto sì a Moon Knight, entrando a far parte del Marvel Cinematic Universe.