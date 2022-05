Moon Knight: guardate questi nuovi concept art davvero inquietanti della serie Marvel!

I Marvel Studios hanno presentato il loro ultimo speciale "Assembled" su Disney+, questa volta incentrato sulla realizzazione di Moon Knight. Lo speciale, della durata di un'ora, contiene molti dettagli su come è nata la serie, dalla scrittura, ai personaggi, ai costumi, alle scenografie; mostrate anche una serie di inquietanti concept art.

Tra i concept inclusi nello speciale ci sono quelli che mostrano le diverse versioni del costume di Moon Knight, momenti chiave del set come il combattimento tra Ammit e Khonshu, oltre a momenti raccapriccianti che hanno per protagonisti i mostri egiziani che appaiono nel corso della serie. Potete guardarli comodamente nei post messi in calce a questa news.

Moon Knight si è concluso dopo appena sei episodi, lasciando la porta aperta a un ritorno dell'eroe nel MCU. Non è chiaro quando ciò avverrà, poiché Kevin Feige ha confermato che gli attori non sono più vincolati da contratti multi-film e non sono state confermate ulteriori notizie. Tuttavia, il regista di Moon Knight, Mohamed Diab, ha annunciato che il personaggio tornerà nel sicuramente in futuro.

"Se me lo chiedete, vi direi che Moon Knight è qui per restare", ha detto Diab a SFX Magazine. "È un personaggio interessante. Se sei la Marvel, penso che la decisione commerciale più intelligente sia quella di tenerlo. L'unica cosa è che la Marvel non lavora in modo tradizionale. Se hai successo, non significa che avrai una seconda stagione. Al momento non so nulla. Non ne ho idea. Sto solo pensando da uomo d'affari in questo momento. Ma credo che resteranno. Forse sarà un film. Forse sarà un trip come quello che è stato mostrato in WandaVision. Vorrei farne parte, se ci sarà un continuo. Abbiamo concluso in un modo che sembra un inizio. Si vedono Mark e Steven che fanno squadra, loro due in un unico corpo. E vediamo Jake. Si vede lo Scarabeo Scarlatto, che potrebbe essere un supereroe o meno. Tutto molto interessante".

