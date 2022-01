Moon Knight: la Marvel pubblicherà il trailer durante una notte di luna piena!

Il primo teaser trailer di Moon Knight ha mostrato al mondo alcune immagini ufficiali della prossima serie tv dei Marvel Studios, promettendo anche che il filmato promozionale integrale arriverà domani 17 gennaio.

I fan online hanno immediatamente notato che, stando al calendario lunare, lunedì 17 gennaio vedrà una notte di luna piena, e considerato quanto la luna sia centrale nella narrativa del supereroe Marvel (conosciuto anche come il vigilante lunare) secondo alcuni non si tratterebbe di una coincidenza ma di una vera e propria manovra commerciale della Marvel. Non solo: in base alle informazioni note, infatti, quando il trailer di Moon Knight sarà online la luna avrà raggiunto una luminosità del 99%, un vero e proprio faro acceso per illuminare l'esordio del nuovo supereroe del MCU.

Vi ricordiamo che stando a quanto mormorato online, Moon Knight sarà la prima serie Marvel del 2022 a debuttare sul servizio di streaming on demand Disney+, e considerate le tempistiche del marketing è possibile che alla fine la previsione degli insider sarà rispettata. Protagonista della serie, interpretata da Oscar Isaac e Ethan Hawke, è il misterioso Marc Spector, un uomo che soffre di un grave disturbo dissociativo della personalità che lo porta ad assumere diversi alias e identità: un mercenario avventuriero, un ricco uomo d'affari, un tassista notturno e un vigilante mascherato ...

Quali sono le vostre aspettative per la serie? Ditecelo nella sezione dei commenti.