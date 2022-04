Moon Knight: la Marvel ha rovinato la serie con il suo umorismo?

Come ormai tutti sanno, la Marvel è famosa per il suo umorismo, inserito in quasi tutti i suoi prodotti in diversi modi. Si tratta di un elemento amato da molti e odiato da altri, e che potrebbe aver rovinato la serie di Moon Knight.

Come molti avranno notato, Moon Knight è partita benissimo, portando sui nostri schermi un personaggio complesso e stratificato e dando giustizia a un protagonista come Marc Spector/Steven Grant. Tuttavia l'umorismo Marvel inserito qua e là, in questo caso sembra non essere convincente, perché stona totalmente con il mood del personaggio. Infatti il protagonista ha un destino importante che grava sulle sue spalle, e l'elemento comico sembra non essere attinente a questo.

Però bisogna chiarire che nella sua versione dei fumetti, Spector non solo ha una vena comica, ma ha anche indetto uno show decisamente divertente che narrava le origini del suo personaggio. Qualcosa che chi non conosce i comics forse non sapeva, ma che probabilmente non funziona comunque a pieno nella serie. Per scoprire il nostro parere e altre curiosità in merito, guardate il nostro video che troverete in cima all'articolo.

Nel frattempo vi lasciamo con una domanda: secondo voi il lato umoristico di Moon Knight rovina lo show o lo rende migliore? Fatecelo sapere nei commenti!