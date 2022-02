Moon Knight: Marvel svela il rating della nuova serie con Oscar Isaac

Come è possibile vedere dalla pagina su Disney+ dedicata a Moon Knight, qui è ben visibile il rating della nuova serie dei Marvel Studios con protagonista Oscar Isaac e che porterà per la prima volta sullo schermo il personaggio dei fumetti creato da Doug Moench e Don Perlin. Nonostante le dichiarazioni, questo è in linea con le precedenti serie.

A quanto pare la serie su Moon Knight non sarà così brutale come era stata descritta da Kevin Feige e soci, dato che il rating ricevuto per la diffusione in streaming è il TV-14, ovvero un contenuto destinato a ragazzi di età superiore all’età di 14 anni dove si consiglia la presenza di un adulto. Insomma, nulla di così eclatante o visivamente brutale, come era invece stato descritto lo show dai suoi produttori. Nonostante le dichiarazioni, infatti, ai Marvel Studios si continua a giocare sul sicuro realizzando prodotti che siano accessibili alla maggior parte della platea di spettatori.

La serie racconterà la storia di Steven Grant, un tranquillo impiegato in un negozio di articoli da regalo, afflitto da una serie di ricordi di un'altra vita. L'uomo scopre di avere un disturbo dissociativo dell'identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector, che diventerà poi Moon Knight. Tutti i nemici di quest'ultimo lo raggiungeranno, mentre lui prova a risolvere un mistero che coinvolge i grandi dei egiziani.

In una recente intervista Oscar Isaac ha parlato di Moon Knight e delle caratteristiche del suo personaggio: "È un eroe oscuro e le cose con cui abbiamo a che fare sono molto diverse da quelle diverse che abbiamo visto fino ad ora. Ma poiché è una serie limitata, piuttosto che un film, non sentiamo su di noi una pressione così enorme. Non dobbiamo sbancare il botteghino nel primo weekend di uscita. Possiamo concederci il lusso di correre più rischi, per portare quella qualità sperimentale di cui andiamo fieri su vasta scala".

