Moon Knight, May Calamawy su QUEL clamoroso colpo di scena finale: 'É stato liberatorio'

Il finale di Moon Knight ha fornito numerosi spunti di riflessione sul futuro del Marvel Cinematic Universe e ha anche dato spazio ad un nuovo ed inedito supereroe che siamo certi avrà sicuramente molto da dire nelle prossime produzioni del franchise.

Stiamo parlando naturalmente della trasformazione di Layla El-Fauly in Scarlet Scarab, l'avatar della dea egizia Taweret, che ha fatto il suo debutto nelle battute conclusive dello show. E proprio sull'introduzione di questo nuovo personaggio, May Calamawy ha detto:

"All'inizio del lavori non avrei mai potuto immaginarlo. La descrizione di Layla diceva semplicemente 'Egiziana dai 20 ai 30 anni, donna forte, due passi avanti'. Ecco cos'era. E ricordo di aver detto a uno dei miei amici più cari, immagino che non sarò mai un supereroe, il che è un peccato, perché mi sarebbe piaciuto, ma va bene. Sono felice di essere solo una donna araba nell'Universo Marvel. E poi un mese dopo, ho ricevuto una chiamata e mi hanno detto: 'Sì, ok, dobbiamo fare una scansione del corpo'. Ero spiazzata. Li ho capito che anche io sarei diventato un supereroe".

E mentre i fan sono sul piede di guerra per lo spoiler fatto da Disney+, l'interprete di Scarlet Scarab aggiunge: "É stato meraviglioso. É stato liberatorio. Il riscontro dei fan è stato più che positivo e in fondo, questo è ciò che conta. Ho visto tante donne riconoscersi in Layla, ammirarla, e quel finale è stato la ciliegina sulla torta. Il vero superpotere è quello, permettere alle donne di tutto il mondo di sentirsi in qualche modo rappresentate e parte di qualcosa e penso che ci siamo riusciti piuttosto bene".

