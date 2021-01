Moon Knight, May Calamawy entra a far parte del cast della serie Marvel

La Marvel sembra essere ormai incontenibile, è infatti costantemente a lavoro su più fronti tra cinema e serie tv. Uno dei progetti in cantiere è lo show Moon Knight dedicata alla figura di Marc Spector, l'ex mercenario che si trasforma in un supereroe grazie al dio Kosnhu.

Con Oscar Isaac confermato da Kevin Feige nel ruolo da protagonista, il cast di Moon Knight inizia a prendere forma. The Hollywood Reporter ha infatti rivelato che May Calamawy entrerà a far parte della serie in un ruolo chiave che però non è stato ancora chiarito. Si può supporre che l'attrice interpreterà Marlene Alraune, ovvero un interesse sentimentale di Marc Spector e la prima persona che sarà al suo fianco quando avrà ricevuto i suoi poteri.

Moon Knight inizierà la produzione a Budapest nei prossimi mesi, probabilmente a marzo. Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorhead dirigeranno gli episodi della serie che secondo quanto riferito dovrebbero essere 6 della durata di 40-50 minuti ciascuno. Al momento non c'è una data di uscita per lo show su Disney+. Sembra probabile però che Moon Knight arriverà nel 2022 sulla piattaforma streaming della casa di Topolino.

Voi cosa vi aspettate da questa nuova serie? Come sempre, non esitate a raccontarci il vostro punto di vista nei commenti.