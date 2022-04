Moon Knight, May Calamawy entusiasta dell'affetto rivolto alla sua Layla

Tra i vari straordinari attori che compongono il cast di Moon Knight, May Calamawy ha catalizzato l'attenzione degli spettatori che hanno davvero apprezzato moltissimo la sua interpretazione di Layla El Faouly e così, l'attrice ha voluto ringraziare sui social tutti i fan del Marvel Cinematic Universe.

Ripostando nelle sue IG Storie il post pubblicato dalla pagina ufficiale della Casa delle Idee, l'attrice di origine egiziana-palestinese nata in Bahrein, ha voluto sottolineare quanto sia grata per tutto l'affetto ricevuto nelle ultime settimane, precisando quanto apprezzi tutte le bellissime parole spese per la moglie di Marc Spector.

Prima della sua apparizione in Moon Knight, May Calamawy ha interpretato Dena Hassan nel film drammatico di Hulu Ramy ma è stata la serie Disney+ a renderla famosa presso il grande pubblico, conferendole una notorietà che fino a quel momento non aveva ancora assaporato su vasta scala.

E se l'interpretazione di Oscar Isaac in Moon Knight per moltissimi fan è da Emmy, quella di May Calamawy non è di certo ritenuta da meno. Inizialmente l'attrice temeva che la Marvel potesse appiattire questo personaggio, impantanandola semplicemente nelle sue tradizioni egiziane ma poi, ha capito che per Layla i piani erano di gran lunga differenti e che la sua storyline non era minimamente secondaria rispetto a quella dei protagonisti maschili. Voi che ne pensate di Layla? Ditecelo nei commenti.